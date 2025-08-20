Helen Mirren dice que James Bond debe ser siempre interpretado por un hombre

Londres.

La veterana actriz británica Hellen Mirren asegura que el mítico espía James Bond debe ser siempre interpretado por un hombre, a pesar de considerarse una "feminista convencida".

"No puede ser una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convertiría en otra cosa", señaló contundente la actriz en una entrevista con la revista Saga Magazine, en la que disertó sobre su nuevo papel en la adaptación cinematográfica de la novela 'The Thursday Murder Club', junto al ex-007 Pierce Brosnan.

Ambos comentaron la adquisición por parte de Amazon MGM Studios del control creativo del afamado espía, cuya próxima película será creada por Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders'.

La productora Eon Productions, de Wilson y Broccoli, anunció en febrero que se convertía en copropietaria de la franquicia tras formar una empresa conjunta con los estudios cinematográficos propiedad de Amazon, con quien compartirá los derechos de propiedad intelectual, aunque el "control creativo" pasará a manos de estos últimos.