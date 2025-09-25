Hermano de Billie Eilish anuncia compromiso

Finneas O’Connell, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, anunció su compromiso con la creadora de contenido Claudia Sulewski, tras siete años de relación.
La propuesta coincidió con su aniversario y fue compartida en una publicación conjunta en Instagram el 24 de septiembre. La pareja, que se conoció en una aplicación de citas en 2018, publicó fotos y videos del momento, incluido el instante en que el productor musical se arrodilló para hacer la gran pregunta, tras un viaje en helicóptero hacia una cima.
En las imágenes, Claudia, de 29 años, aparece mostrando su anillo de compromiso de diamante con corte cojín mientras sonríe junto a Finneas, de 28 años. Ella confirmó en el pie de foto que la propuesta ocurrió el 22 de septiembre, escribiendo: “para siempre y para siempre 9.22”.
La fecha no es casualidad: tres años antes, Finneas celebró públicamente su aniversario con un mensaje dedicado a Sulewski en Instagram. “Tendrías que recorrer el mundo para encontrar a alguien tan talentoso, creativo y trabajador como tú, mi amor. Luego tendrías que hacerlo una segunda vez para encontrar a alguien tan amable, considerado y generoso”, escribió en 2022.
El ganador del Grammy agregó entonces: “Una tercera vez encontrar a alguien tan gracioso, una cuarta a alguien tan cariñoso, una quinta a alguien tan hermoso. Cómo logras ser todas estas cosas a la vez siempre será imposible de comprender”.
Claudia respondió emocionada: “Tus votos me van a destruir”.