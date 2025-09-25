DiCaprio: "'Una batalla tras otra' refleja nuestro tiempo"

Los Ángeles, California

Pocas películas se atreven a retratar el caos global con tanta sátira como One Battle After Another (Una batalla tras otra), una comedia negra que aborda el racismo y la inmigración en Estados Unidos y que, según Leonardo DiCaprio, constituye “un reflejo del extremismo” que atraviesa la sociedad actual.

“Esta película es increíblemente extrema. Hay personajes defectuosos, pero creo que el hecho de que hable de dónde estamos hoy en este mundo es un reflejo del extremismo”, señaló el actor estadounidense en entrevista con EFE.

El proyecto, que se estrena este viernes en salas de cine tras más de 20 años de trabajo del aclamado director Paul Thomas Anderson, sigue la historia de Bob Ferguson (DiCaprio), un fracasado revolucionario atrapado en la paranoia causada por las drogas y desconectado de la realidad de su hija, Willa (Chase Infinity).

El pasado regresa cuando su némesis, interpretado por Sean Penn, aparece después de 16 años en busca de venganza. Padre e hija deberán aprender a comprenderse para enfrentar juntos las consecuencias de antiguas decisiones.

“Cualquiera puede identificarse con el hecho de que nadie quiere que las familias estén separadas. Tenemos nuestras propias creencias políticas, pero esta película es un espejo de dónde estamos y en qué estado nos encontramos como país y como mundo”, afirmó DiCaprio.