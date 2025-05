Federica Quijano, de Kabah, enfrenta crisis de salud y solicita apoyo

Ciudad de México.

La cantante mexicana Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, ha generado preocupación entre sus seguidores tras revelar que fue hospitalizada de emergencia debido a un fuerte dolor en la columna.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó que necesita someterse a una cirugía urgente, pero enfrenta dificultades con su aseguradora, que le ha solicitado una segunda valoración médica antes de autorizar el procedimiento.

“Estoy internada, estoy en el hospital (...) sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora. Les pido, por favor, que me ayuden, que me manden a su doctor”, contó.

Desde la cama del hospital, Quijano expresó su desesperación, señalando que el dolor le impide caminar y que no puede esperar más para la intervención.

“Me piden que programe la cirugía, pero no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo”, declaró la cantante, haciendo un llamado a su aseguradora para que agilice el proceso.

“Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo, no es algo que quiera hacer, no es algo tengo tiempo, tengo que estar trabajando, por lo mismo, les pido que me ayuden”, dijo.