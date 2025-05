Anna Sawai y Zendaya sorprenden con atuendos casi idénticos en la Gala Met

Nueva York

La estrella de Shōgun, Anna Sawai, vivió un curioso momento de coincidencia con Zendaya durante la Gala Met 2025, al arribar al evento con un atuendo sorprendentemente similar al de la actriz estadounidense. Ambas vistieron trajes de tres piezas de diferentes casas de moda, reflejando una interpretación compartida del tema de la velada.

La edición de este año del tradicional evento de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte estuvo dedicada a la exhibición “Superfine: Tailoring Black Style”, centrada en el dandismo negro y la moda masculina. Es la primera vez en dos décadas que el evento se enfoca exclusivamente en vestimenta masculina.

El código de vestimenta, titulado “A tu medida”, buscaba fomentar la expresión individual. Sin embargo, tanto Zendaya como Sawai eligieron trajes que guardaban un notable parecido.

Zendaya, de 28 años, desfiló por la alfombra roja con un traje de tres piezas de Louis Vuitton, diseñado por Pharrell Williams. Completó su atuendo con un sombrero de ala ancha y un broche en la nuca. Por su parte, Anna Sawai, de 32 años, optó por un traje similar de Dior, también con sombrero de ala ancha. La principal diferencia entre ambos looks fue el corte del pantalón: en el caso de Sawai, era de pernera ancha, mientras que el de Zendaya era acampanado.

El tema de la gala se anunció en octubre de 2024, durante una conferencia de prensa en el Met. Andrew Bolton, curador principal del Costume Institute, explicó que la exposición se inspiró en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de Monica L. Miller, publicado en 2009.

“En el siglo XVIII, el dandismo podía ser tanto un vehículo de esclavitud como de liberación. También fue impuesto y rápidamente adoptado por la población negra, arrastrada por las realidades políticas de la época”, afirmó Miller en esa ocasión.

La expectativa era que los asistentes interpretaran el tema a través de trajes clásicos reinventados, desde los trajes Zoot con diseño caleidoscópico hasta las siluetas más sueltas presentes en las pasarelas de diseñadores como Willy Chavarría.

Williams diseñó el traje de Zendaya como un homenaje a artistas negras pioneras, como la cantante jamaiquina Grace Jones y la intérprete de blues de los años 20 Gladys Bentley, según declaró a Vogue.

Anna Sawai también comentó sobre su look: “Quería respetar el momento, así que vine con traje. Sé que los dandis son conocidos por su extravagancia, pero quería algo sencillo”, expresó.