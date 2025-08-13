Fallece Nobuo Yamada, voz de “Pegasus Fantasy” en Los Caballeros del Zodiaco

Tokio

El mundo del anime y la música japonesa despide con tristeza a Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, quien falleció a los 61 años tras una prolongada batalla contra el cáncer de riñón. La noticia fue confirmada por Mojost, la agencia que lo representaba, que destacó su dedicación a la música hasta sus últimos días.

Yamada se convirtió en figura icónica gracias a su papel como vocalista de la banda MAKE-UP, con la que interpretó el célebre tema de apertura Pegasus Fantasy y el ending Blue Forever del anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), marcando a generaciones de fanáticos en todo el mundo. Su potente voz y estilo rockero definieron el sonido de una era dorada del anime japonés.