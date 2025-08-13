  1. Inicio
Fallece Nobuo Yamada, voz de “Pegasus Fantasy” en Los Caballeros del Zodiaco

El cantante japonés Nobuo Yamada, voz de Saint Seiya, falleció a los 61 años tras luchar contra el cáncer de riñón.

  • 13 de agosto de 2025 a las 09:17 -
  • Redacción web
Fallece Nobuo Yamada, voz de “Pegasus Fantasy” en Los Caballeros del Zodiaco

Nobuo Yamada es el intérprete del tema de apertura Pegasus Fantasy y el ending Blue Forever del anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).
Tokio

El mundo del anime y la música japonesa despide con tristeza a Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, quien falleció a los 61 años tras una prolongada batalla contra el cáncer de riñón. La noticia fue confirmada por Mojost, la agencia que lo representaba, que destacó su dedicación a la música hasta sus últimos días.

Yamada se convirtió en figura icónica gracias a su papel como vocalista de la banda MAKE-UP, con la que interpretó el célebre tema de apertura Pegasus Fantasy y el ending Blue Forever del anime Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), marcando a generaciones de fanáticos en todo el mundo. Su potente voz y estilo rockero definieron el sonido de una era dorada del anime japonés.

Además de su trabajo en Saint Seiya, NoB desarrolló una destacada carrera como solista, colaborando en producciones del universo Super Sentai y tokusatsu, entre ellas GōGō Sentai Bōkenger, Tensō Sentai Goseiger y Kamen Rider Amazons: Last Judgement. Su versatilidad y pasión lo convirtieron en un referente del género.

A pesar de su delicado estado de salud, Yamada continuó activo en la escena musical, ofreciendo presentaciones acústicas y participando en proyectos creativos. Su última etapa estuvo marcada por la cancelación de eventos internacionales, como el Saint Seiya ‘Pegasus Fantasy’ Grand Finale en México, debido a complicaciones médicas.

La familia del artista realizó un funeral privado y anunció que se organizará un evento público de despedida para sus seguidores, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.


Nobuo Yamada deja un legado imborrable en la historia del anime y la música, recordado por su energía, talento y compromiso con el arte hasta el final.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

