Sandra Bullock revela detalles de su "rivalidad" con Jennifer Aniston

En Hollywood, las historias de rivalidad femenina suelen acaparar titulares, pero Sandra Bullock y Jennifer Aniston se han encargado de escribir una narrativa distinta.

En la portada de la edición de septiembre de Vanity Fair, dedicada a Aniston, Bullock recordó cómo nació su amistad hace 15 años, pese a que, según les decían, “no se suponía que debían ser amigas”.

“Venimos de esa época en la industria en la que nadie quería que las mujeres fueran amigas; se trataba de enfrentarnos unas a otras. Nos decían que no debíamos hacerlo, es decir, gustarnos, respetarnos y honrarnos mutuamente”, explicó.

La conexión surgió en la boda de un amigo en común. Desde ese primer encuentro, ambas sintieron que había una química inmediata. “Fue como: ‘Oh, Dios mío, tenemos que conocernos y soltarnos’. Y lo hicimos”, recordó.

Por su parte, Aniston, de 56 años, bromeó sobre el día después de esa fiesta, cuando Sandra lidiaba con una resaca considerable, luego de que ambas bebieron más de la cuenta.

“No sé qué le estaba enviando, pero definitivamente era más fuerte que lo que ella me estaba enviando a mí”, dijo entre risas.

En la entrevista, la protagonista de Practical Magic no escatimó elogios hacia su amiga Jennifer Aniston.

“Creo que su superpoder es que podría ser dura con facilidad, pero es increíblemente sincera. La gente quiere saber de ella, entender en qué punto está en su vida y desea que sea feliz”, comentó.

Incluso, la ganadora del Óscar destacó también el carácter inclusivo de Aniston, incluso en momentos íntimos como sus sesiones compartidas de numerología.

“Escribes tu fecha de nacimiento y, creas o no en ello, todas estamos ahí anotando pensamientos y participando juntas. Nada es solo para ella; todo lo que hace lo comparte con los demás”, dijo.

La complicidad entre ambas no solo se alimenta de intereses comunes, sino también de ciertas coincidencias sentimentales. Tanto Jennifer Aniston como Sandra Bullock salieron en el pasado con el actor Tate Donovan.

Bullock resumió su amistad de forma sencilla: se trata de respeto, admiración y apoyo mutuo.