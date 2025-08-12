El elenco de “Otro Rollo” regresa con el show “Enrollados”

Ciudad de México

Después de casi dos décadas fuera de los escenarios, el icónico equipo de “Otro Rollo” vuelve con un espectáculo en vivo titulado “Enrollados”, una gira nacional que revivirá el humor y la esencia del programa que marcó a toda una generación.

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España recorrerán 25 ciudades de México, comenzando el 15 de enero de 2026 en Mexicali. La gira incluirá paradas en Guadalajara (21 de febrero) y otras ciudades clave.

Los boletos estarán disponibles a partir del 15 de agosto a las 11:00 a.m. en los puntos de venta oficiales de cada ciudad.