El elenco de “Otro Rollo” regresa con el show “Enrollados”

Adal Ramones y el elenco original de “Otro Rollo” se reúnen en “Enrollados”, una gira que recorrerá 25 ciudades de México a partir de enero de 2026.

  12 de agosto de 2025
  • Redacción web
Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España anunciaron su reencuentro en conferencia de prensa este martes en la Ciudad de México.

Ciudad de México

Después de casi dos décadas fuera de los escenarios, el icónico equipo de “Otro Rollo” vuelve con un espectáculo en vivo titulado “Enrollados”, una gira nacional que revivirá el humor y la esencia del programa que marcó a toda una generación.

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España recorrerán 25 ciudades de México, comenzando el 15 de enero de 2026 en Mexicali. La gira incluirá paradas en Guadalajara (21 de febrero) y otras ciudades clave.

Los boletos estarán disponibles a partir del 15 de agosto a las 11:00 a.m. en los puntos de venta oficiales de cada ciudad.

Un reencuentro histórico

“Después de 18 años, volver a compartir escenario con mis amigos es histórico”, expresó Adal Ramones. Según Yordi Rosado, la idea nació durante una cena en plena pandemia y tomó forma hasta convertirse en esta gira nacional.

El espectáculo incluirá clásicos como el monólogo y el ‘flash informativo’, además de nuevas sorpresas. Incluso, Yordi dejó entrever que podría regresar la popular carrera de botargas.

Cercanía con el público

Aunque “Otro Rollo” pertenece a Televisa, “Enrollados” busca tener identidad propia, con recintos medianos para un ambiente más íntimo. “Queríamos algo que nos representara hoy, con cercanía y autenticidad”, explicó Ramones.

Eduardo España destacó la conexión generacional: “Es hermoso ver cómo los papás han transmitido a sus hijos el gusto por ‘Otro Rollo’. Eso no tiene precio”.

De la TV a los escenarios

Emitido por más de 12 años, “Otro Rollo” fue referente de la televisión mexicana, con entrevistas a figuras como Britney Spears, Will Smith y Ricky Martin. Ahora, con “Enrollados”, el elenco promete una mezcla de nostalgia y evolución artística.

“No se trata solo de nostalgia, sino de evolución. Esta reunión es por cariño al público y a nosotros mismos”, concluyó Ramones.

