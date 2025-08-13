Noah Centineo dará vida al joven Rambo en precuela

EUA

El actor Noah Centineo fue elegido para interpretar a un joven John Rambo en la próxima precuela de la icónica saga de acción, confirmó la productora Millennium Media.

La cinta, titulada simplemente John Rambo, explorará los orígenes del legendario personaje que Sylvester Stallone inmortalizó en la gran pantalla.

La franquicia, basada en la novela First Blood de David Morrell, debutó en 1982 y ha recaudado más de 800 millones de dólares en taquilla mundial a lo largo de cinco entregas. La historia original sigue a un veterano de Vietnam con habilidades letales en combate y supervivencia, que enfrenta conflictos internos y externos tras su regreso a casa.

Centineo, reconocido por su papel como Peter Kavinsky en la trilogía de Netflix, A todos los chicos de los que me enamoré, ha ampliado su trayectoria con participaciones en Black Adam, The Recruit y Warfare, esta última dirigida por Ray Mendoza y Alex Garland para A24. Además, lidera la productora Arkhum Productions, que recientemente presentó su primer largometraje en el Festival de Tribeca.

La precuela promete ofrecer una mirada más íntima y profunda al pasado de Rambo, antes de convertirse en el guerrero atormentado que el público conoce. Con Centineo al frente, el proyecto busca atraer a nuevas generaciones sin perder la esencia del personaje.

La noticia fue revelada en exclusiva por el medio especializado Deadline.