Ricardo Arjona se reencuentra con exalumnos en Guatemala

Guatemala

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un conmovedor reencuentro con exalumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta Santa Elena III, en la zona 18 de la capital guatemalteca, donde impartió clases hace más de cuatro décadas.

La visita, realizada el 4 de agosto, fue completamente inesperada para los asistentes, quienes se emocionaron al ver al artista regresar al aula donde inició su carrera como maestro.

Durante el encuentro, Arjona compartió anécdotas de sus años como docente, recordando con humor situaciones cotidianas y frases que marcaron a sus estudiantes. “¿Yo decía eso? ¿Pero cuándo? Si ni ‘yes’ sabía decir”, bromeó al escuchar que solía decir “never in the life” para enfatizar sus enseñanzas.

El artista también evocó cómo cantaba el Himno Nacional junto a sus alumnos, provocando la envidia de otros grupos por su cercanía con ellos. Entre risas, relató que permitía copiar en los exámenes “siempre que yo no los vea”, una muestra de su estilo relajado pero firme en el aula.