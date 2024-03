Esposa de Bruce Willis, niega que él haya perdido las ganas de vivir

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, ha querido expresar su indignación ante la publicación de ciertos testimonios que, a su juicio, sobredimensionan los problemas médicos por los que atraviesa el astro de Hollywood, quien fue diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal hace algo más de un año.

La exmodelo y actriz británica, madre de dos niñas con el intérprete, ha negado rotundamente que él, como habían dicho algunos supuestos allegados, haya perdido “el brillo” en la mirada e incluso las ganas de vivir a raíz de su crisis de salud.

Heming siempre ha sido muy transparente a la hora de describir el impacto anímico que ha provocado la condición neurodegenerativa de su esposo. Por eso se niega a aceptar que sean terceras personas, ajenas a su matrimonio, quienes se arroguen el derecho a compartir detalles tan delicados de su día a día, y que además “no podrían estar más lejos de la realidad”.

“El titular decía básicamente que no hay disfrute en mi marido. Necesito que la sociedad, y quien sea que haya escrito esas estúpidas líneas, deje de asustar a la gente. Dejen de asustar a las personas para que piensen que, cuando reciben este tipo de diagnósticos, es como si hubiera terminado todo. Como si no hubiera nada más que hacer. No es así”, reza el poderoso alegato que ha lanzado la artista en su cuenta de Instagram.

Como había hecho en otras ocasiones, Emma Heming ha admitido que en su relación diaria con Bruce Willis hay “tristeza y duelo” por lo que se ha ido perdiendo, pero también otros muchos momentos positivos.

“Hay de todo. Cuando empiezas un nuevo capítulo, también puedes llenarlo de amor, de conexión, de goce. El nuestro está lleno de felicidad”, ha insistido, para alertar a continuación sobre los brotes de desinformación que aparecen en la red sobre un asunto tan complejo como es la demencia. “Me he dado cuenta de que estamos tratando de ser educados por la gente errónea”, sentencia.

Fue en octubre pasado cuando Glenn Gordon Caron, el creador de la exitosa serie “Luz de Luna” y aparentemente un amigo del actor, quien hizo las polémicas declaraciones al New York Post. “No es totalmente verbal; solía ser un ávido lector, no quería que nadie lo supiera, y ahora no está leyendo. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él, y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido”, dijo el realizador.