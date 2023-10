La alegría de vivir se le ha ido a Bruce Willis tras dificultades de incomunicarse

Glenn Gordon Caron, el creador de la exitosa serie “Luz de Luna” y un amigo cercano del reconocido actor Bruce Willis, brindó una actualización sobre la salud de Willis, quien actualmente enfrenta una dura batalla contra la demencia frontotemporal.

Caron reveló recientemente en una entrevista con el New York Post que intenta visitar al famoso protagonista de “Duro de Matar” aproximadamente una vez al mes. Durante sus visitas, Caron siente que Willis aún logra reconocerlo en los primeros momentos del encuentro, a pesar de que el actor ya no es completamente verbal.

“No es totalmente verbal; solía ser un ávido lector, no quería que nadie lo supiera, y ahora no está leyendo. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él, y sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido”, dijo el realizador.

Caron, quien trabajó por primera vez con Willis en “Luz de Luna” en la década de 1980, ha mantenido una relación cercana con el actor a lo largo de los años. Además de Bruce Willis, Caron mantiene contacto con la esposa del actor, Emma Heming Willis, y sus tres hijos mayores, fruto de su matrimonio anterior con Demi Moore.

El creador de “Medium” explicó que ha estado decididamente comprometido en permanecer en la vida de su amigo durante este difícil proceso.

Según Caron, lo que hace que la situación sea aún más impactante es que aquellos que han compartido tiempo con Bruce Willis saben que su alegría de vivir era contagiosa. El actor amaba la vida y disfrutaba cada día al máximo.

En el año 2022, la familia de Bruce Willis hizo pública la noticia de su retiro de la actuación después de ser diagnosticado con afasia.

A principios de este año, compartieron que la condición de Willis había progresado a demencia, lo que ha planteado nuevos desafíos para el actor y su familia.

Emma Heming Willis, la esposa de Bruce, proporcionó una actualización sobre la batalla de este actor de 68 años el mes pasado durante una aparición en el programa “Today”.

También dijo que es difícil saber si el actor comprende su diagnóstico y su condición en deterioro. “Es difícil para la persona diagnosticada, también es difícil para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, ni para mí, ni para nuestras hijas. Cuando dicen que esta es una enfermedad familiar, realmente lo es”, compartió Heming Willis.