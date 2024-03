Becky G y Sebastian Lletget reaparecen juntos tras infidelidad de él

La cantante Becky G y el futbolista Sebastian Lletget han sido captados por los fotógrafos disfrutando de una agradable jornada por las calles de Frisco, en Texas.

La pareja, que anunció su compromiso matrimonial en diciembre de 2022, aparece en las imágenes sonrientes, acaramelados y, en general, exhibiendo la complicidad propia de dos enamorados.

Lo sorprendente es que ambos llevaban desde el mes de noviembre sin dejarse ver juntos en público, lo que no tardó en vincularse con el escándalo que, hace ya un año, destapó que el jugador del FC Dallas le había sido infiel a la estrella del pop e hizo tambalear su futuro matrimonio.

El idilio se hizo público poco después de que la mujer con la que había estado Lletget, junto con terceras personas, iniciara una campaña de extorsión contra el centrocampista, de origen argentino, a cambio de no revelar la aventura.

Como el deportista no quiso ceder a sus pretensiones, parte de las supuestas pruebas gráficas de esa traición comenzaron a circular en las redes sociales. En marzo de 2023, Lletget decidió emitir un comunicado en las redes sociales para poner fin al chantaje sufrido y, asimismo, para asumir responsabilidades.

En su cuenta de Instagram, el futbolista reconoció haber tenido un “error de juicio” en los supuestos “diez minutos” escasos en los que intimó con esa joven, a la que conoció en una discoteca de Madrid, España.

Sebastian Lletget aprovechó la ocasión para desmentir buena parte de los rumores que ya circulaban sobre esa deslealtad, claramente sobredimensionada a su entender. “Se ha convertido en un espectáculo con más mentiras que verdades, y con publicaciones falsas que van dirigidas al amor de mi vida, a la persona que nunca debería haber puesto en riesgo”, lamentaba.

La parte más importante de ese comunicado iba dirigida a su futura esposa, a la que había herido directa e indirectamente con sus acciones. “A ti, Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, la persona que siempre me ha dado su amor incondicional. En lugar de honrarte y corresponderte por ese amor diario, he hecho lo contrario: herir y faltar al respeto a la persona a la que quiero más que a nadie en este mundo. Lo siento mucho, haré todo lo que tenga que hacer para ganarme de vuelta la confianza y el amor que merece”, explicaba antes de revelar que pretendía acudir a terapia para conseguir la tan ansiada “sanación”.

La cantante no se refirió nunca sobre la infidelidad de su pareja, pero sí sacó una canción llamada “Por el contrario” donde hablaba de como casi perdía el alma tras un mal de amores.