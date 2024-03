La esposa de Justin Bieber desmiente los rumores sobre su matrimonio

La esposa de Justin Bieber, Hailey, acabó con los rumores sobre su matrimonio.

La modelo, de 27 años, confirmó que estaba más feliz que nunca con el cantante Justin, que cumplió 30 años el 1 de marzo, al compartir en línea un homenaje de cumpleaños en su honor.

Ella subtituló una serie de imágenes, y un video de ella besando a Justin, en su Instagram, junto con la leyenda:

“¡30!. Eso fue rápido. Las palabras nunca podrían describir verdaderamente la belleza de quién eres. Feliz cumpleaños a ti... amor de mi vida, para toda la vida”.

La publicación de Hailey Bieber se produce después de que ella y Justin fueron vistos la semana pasada asistiendo a un servicio religioso nocturno horas después de que el padre de la modelo, Stephen Baldwin, pidiera oraciones por la pareja.

La pareja fue vista llegando a la Iglesia Churchome en el Teatro Saban en Beverly Hills, California, el miércoles pasado por la noche, con Justin tratando de cubrirse la cara bajo una sudadera con capucha de gran tamaño y una bufanda negra.

La estrella de ‘The Usual Suspects’, Stephen, de 57 años, generó preocupación entre los fanáticos de Justin y Hailey cuando volvió a publicar un mensaje en las redes sociales pidiendo al público que orara por la pareja.

Su publicación, que según las fuentes irritó a Hailey, fue una repetición eliminada de Victor Marx, fundador de “All Things Possible Ministries”, que presentaba un video de Justin tocando la guitarra y cantando ‘I Could Sing of Your Love’ de la banda Hillsong Worship.

Victor dijo en la parte superior del clip: ‘Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tómense un momento para ofrecer una pequeña oración para que tengan sabiduría, protección y se acerquen al Señor’.

Añadió que él y su esposa Eileen Marx, junto con la madre de Hailey, Kennya Baldwin, ‘a menudo’ oran juntos por la joven pareja.

Victor dijo: ‘Hay desafíos especiales que enfrentan las personas en posiciones de alta visibilidad y además el enemigo no quiere que se acerquen a Jesús. Muchas veces, independientemente de las cosas materiales o de los elogios, a menudo se enfrentan a una guerra espiritual intensa que busca hacer naufragar su fe, su matrimonio y su vida en general. Así que gracias’.

Stephen no agregó otros detalles al volver a publicar el mensaje.

Justin y Hailey son cristianos devotos y han hablado sobre cómo su fe los ha ayudado en la vida, y le atribuyen el mérito de haberlos ayudado durante su primer año de matrimonio.