Stephen Baldwin pide oración por Justin y Hailey Bieber

Los fans de Justin Bieber han expresado su preocupación por el estado de su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, quien adoptó el apellido de su marido tras su boda exprés en 2018.

El motivo de tal inquietud no es otro que el críptico mensaje que el actor Stephen Baldwin, padre de la maniquí, publicó recientemente en su cuenta de Instagram, en el que pedía a todos los “cristianos” que rezaran por la pareja debido a los “retos especiales” que tendrían por delante.

”Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tomen un momento para ofrecer una pequeña oración, para que reciban la sabiduría, la protección y la cercanía del Señor”, reza un extracto de las palabras que ha compartido Stephen Baldwin con todos los internautas.

El intérprete ha incluido en su publicación un video de Justin Bieber cantando a la guitarra el tema ‘I Could Sing of Your Love Forever’. Lo curioso de ese vídeo es que fue subido originalmente por Victor Marx, fundador de una asociación llamada ‘All Things Possible Ministries’, que aspira a “identificar, interrumpir y restaurar a aquellos afectados por el trauma, a través de la relación con Jesucristo y ayuda tangible”, según describe su página web.