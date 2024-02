Ariadna Gutiérrez carga contra Alfredo Adame: “Ni tus hijos te quieren”

Alfredo Adame es sin duda uno de los personajes más polémicos de México, y es que además de su carrera en televisión, el actor ha dado de qué hablar por los diferentes escándalos y pleitos en los que se ha involucrado.

Actualmente, el intérprete y presentador mexicano es uno de los participantes del reality show “La casa de los famosos”, de la cadena Telemundo. En esta nueva temporada del programa, Alfredo Adame ya ha protagonizado algunos momentos incómodos.

Primero fue su altercado con el cantante Lupillo Rivera, a quien ofendió y hasta le ofreció irse a los golpes. Tras esto Lupillo no se quedó callado, y dijo que se vengaría de Adame por haber ofendido a su madre.

LEA: Alfredo Adame y Lupillo Rivera tienen fuerte pelea en “La casa de los famosos”

Ahora le llegó el turno a Ariadna Gutiérrez, la ex reina de belleza colombiana que saltó a la fama tras participar en el certamen Miss Universo. Y es que la integrante del cuarto Tierra parece no ser del agrado de Alfredo Adame, pues en repetidas ocasiones ha expresado comentarios negativos contra ella. Pero, fue en el posicionamiento del pasado domingo, cuando Adame se plantó frente a la modelo para decirle todo lo que pensaba de ella.

“Ariadna, no sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating, ni contenido ni absolutamente nada”, le dijo Alfredo Adame a la joven colombiana.