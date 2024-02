Richard Lewis, estrella de ‘Curb Your Enthusiasm’, fallece a los 76 años

”Solo me estoy centrando en escribir y actuar. Tengo Párkinson , pero estoy bajo el cuidado de un médico y todo está bien. Quiero a mi mujer, quiero a mi perrito y quiero a todos mis amigos y a mis fans”, dijo el intérprete en un comunicado público.Lewis (Nueva York, 1947), muy popular en Estados Unidos por sus monólogos y especiales de comedia para televisión, anunció hace tres años que dejaba ‘Curb Your Enthusiasm’ para recuperarse de tres operaciones, pero sorprendió a los espectadores con un episodio en la undécima temporada.

Richard Philip Lewis, nombre completo del cómico y actor, se licenció de Marketing y Comunicación Corporativa en la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU.) en 1969, pero su pasión era la comedia, por lo que compaginaba su trabajo en una agencia de publicidad con escribir guiones para el comediante Morty Gunty.

En 1971 decidió interpretar sus propios chistes en un conocido evento de comedia en Nueva York que hizo que su nombre empezara a sonar con fuerza en el sector hasta que consiguió el empujón definitivo tres años más tarde con el programa de entrevistas ‘The Tonight Show Starring Johnny Carson’ de la cadena NBC.

Desde ahí comenzaría a perfeccionar sus espectáculos con la ayuda de otros cómicos reputados en la escena como David Brenner y Robert Klein, que lo llevaron de gira por decenas de ciudades y a granjearse una popularidad que le ha acompañado hasta sus últimos días con llenos absolutos en recintos como el Carnegie Hall de Nueva York.

En televisión también trabajó en los especiales de comedia ‘I’m in Pain’ o ‘The I’m Exhausted Concert’ durante la década de 1980, por los que llegó a ser nominado como el cómico más gracioso de la televisión estadounidense en los American Comedy Awards de 1988.En cuanto a la gran pantalla, contó con papeles importantes en películas como ‘Robin Hood: Men in Tights’ (1993) y ‘Leaving Las Vegas (1995). EFE

También:Fallece el actor Buddy Duress a los 38 años