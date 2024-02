Fallece Cat Janice, la cantante con cáncer terminal que se hizo viral

“Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial”, comenzaba la publicación, en referencia al músico que ganó fama viral en TikTok en enero con su canción Dance You Outta My Head”

A principios de este 2024, Janice volvió a las redes sociales para compartir con sus seguidores que el cáncer había regresado.

El 10 de enero, tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos en un hospital porque ya no podía respirar por si sola.

Ante la gravedad de su salud, ella transfirió el derecho de todas sus canciones a nombre de su hijo Loren, por lo que las ganancias que reciban irán a beneficio de él.

‘Dance You Outta My Head’, fue finalmente estrenada el 19 de enero. “Todo el mundo sabe que he estado luchando contra el cáncer durante un tiempo y quería sacar esta canción y simplemente transmitirla. Espero que les guste. No sé si estaré aquí incluso cuando salga la canción, así que la sacaremos”.

“La idea de la canción ‘Dance You Outta My Head’ surgió la primavera pasada”, dijo, mientras estaban “dando vueltas en el auto” y disfrutando del clima cálido a través de las ventanas.

“Se nos ocurrieron algunas letras divertidas y una pequeña canción”, continuó. “La anoté y le hice una pequeña nota de voz y, a medida que pasaba el tiempo, saltábamos en el auto de vez en cuando”.

Tiempo después con el apoyo del nominado al premio Tony, Max Vernom, Cat completó la letra y la música.

Con motivo de su lanzamiento, se le explicó a la audiencia que todo lo que la canción recaudara en Spotify sería destinado para un fondo estudiantil a beneficio de su hijo.

La reacción del público fue inmediata, el tema se hizo pronto viral. Cat Janice tuvo tiempo para presenciar el éxito alcanzado con su canción y mostrar su gratitud. “Todos ustedes me han regalado un momento más de sentirme viva y estaré por siempre agradecida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Se despidió diciendo: “No quiero morir. Pero he tenido una vida realmente maravillosa y ha sido maravilloso tener este último momento realmente increíble, y doy gracias a Dios por eso ... Nos vemos en el cielo”.