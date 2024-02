Alfredo Adame y Lupillo Rivera tienen fuerte pelea en “La casa de los famosos”

No será la primera vez que el actor mexicano participe en un programa de telerrealidad, pues en 2022 salió victorioso del show Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, en República Dominicana, donde resultó ganador de un millón de pesos.

El actor resaltó que ese dinero fue donado a tres fundaciones, pero en el caso de resultar victorioso en La Casa de los Famosos, cuyo premio en metálico es de 200 mil dólares (3.4 millones de pesos mexicanos), tal vez considere irse de viaje.

Asimismo, dejó en claro que sus motivaciones no son económicas, pues a su edad no necesita mucho para vivir. Además, aclaró que todo su patrimonio está a nombre de su hija Vanessa, para resguardarlo en su proceso de divorcio de Mary Paz Banquells.

“Todavía no sé qué haría, pero un viaje suena bien. Mi interés no es económico, yo le heredé todo a mi hija para prevenir, ella me da para mis chicles, no necesito mucho para vivir, no necesito gran cosa”, sentenció.