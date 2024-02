Mariana González es la nueva eliminada de “La casa de los famosos”

“ No me parece que $200,000 cueste otro ser humano y pasar por encima de otros ”, dijo el actor colombiano conocido por su participación en la serie “Sin senos no hay paraíso” .

Mientras que para el actor mexicano Alfredo Adame, quien faltaría en la fila de nominados es la boricua Maripily, a quien definió como una persona falsa. “Es una persona mentirosa, que es una persona que no está jugando del todo leal y siendo competitiva; lo que quiere hacer es llamar la atención para caer bien”.

Por su parte, Mariana González negó que su nominación fuera una injusticia, sino que más bien fue producto de la inteligencia y estrategia de los habitantes del cuarto Tierra, quienes la ven como una participante fuerte y pieza clave para dos cuartos.

Mientras que Romeh rechazó que el enemigo estuviera dentro del cuarto Tierra y dijo que él había dado un salto de fe y logró confiar en sus compañeros. “Confío en las personas con las que estoy y ellos confían en mí; eso es esencial”.

Entre tanto Clovis, nominado en tres ocasiones, consideró que quienes quieren su salida han sido hipócritas porque no se han atrevido a decirle nada en su cara, como ocurrió el domingo en la ronda de posicionamientos. “Estoy molesto porque me nominan, no me dan la cara, no me dan argumentos y estoy otra vez aquí (nominado)”.