Kate Winslet regresa como tirana a la televisión

La serie cuenta con seis episodios, es escrita por los mismos escritores de la exitosa serie Succession , Will Tracy y Frank Rich y dirigida por el director de The Queen , Stephen Frears.

La actriz ganadora del Oscar y del Emmy dijo a The Hollywood Reporter, poco antes del lanzamiento de la serie, que cuando leyó por primera vez el guión del creador Will Tracy nunca se había encontrado con algo parecido.

Kate Winslet dice que la investigación, que nació del interés personal de Tracy en devorar libros sobre autocracias, líderes autoritarios y estados totalitarios, que él y los escritores hicieron que la serie fuera nítida, divertida, rápida e inteligente.

“Nunca me había topado con un personaje tan único, tan inusual, tan inimaginable y desagradable”, dice. “Y simplemente lo supe, tenía que hacer de esto algo más. Esto tiene que ser algo que nunca haya hecho antes; Realmente tengo que asustarme. Realmente tengo que desafiarme a mí mismo”.

Y añade: “Había mucha ansiedad sobre cómo íbamos a desempeñar este papel”.Necesitaba desglosar al personaje y comprender su historia de fondo, una que se insinuó en la conversación en el mausoleo que Elena tiene con su padre fallecido en el primer episodio.

“Cuando miras su estado emocional y mental, y lo frágil que es y el estado de deterioro en el que se encuentra (está en este estado agudo y elevado de ansiedad todo el tiempo), eso no puede ser algo que acaba de suceder. a ella. Eso claramente es algo con lo que ha vivido durante mucho tiempo, y probablemente trató de esconderse en diversos grados de su público, de sus adorados seguidores: mi gente ”.

“Todo lo que puedo decir es que me encantó interpretar a Elena. Me encantó absolutamente. Me encanta hacer televisión, me encanta trabajar con HBO”.

