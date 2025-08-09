  1. Inicio
  2. · Espectáculos

El exmarido y representante de Kelly Clarkson, muere a los 48 años víctima de cáncer

Clarkson y Blackstock se casaron en 2013 y permanecieron juntos hasta 2020.

  • 09 de agosto de 2025 a las 10:17 -
  • Agencia EFE
El exmarido y representante de Kelly Clarkson, muere a los 48 años víctima de cáncer

Fotografía de archivo, tomada en enero de 2018, en la que aparecen la cantante estadounidense Kelly Clarkson y Brandon Blackstock.

 FOTO: EFE/Jason Szenes
Estados Unidos.

Brandon Blackstock, representante de talentos y exesposo de la cantante Kelly Clarkson, falleció a los 48 años víctima de cáncer, según la revista People.

"Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock", declaró un representante de la familia a la publicación estadounidense en un comunicado.

En el escrito se detalló que Blackstock había luchado contra el cáncer durante más de tres años y que murió "en paz" y "rodeado de su familia".

Un día antes, Clarkson anunció en Instagram que tenía que posponer su residencia en Las Vegas debido a los problemas de salud por los que atravesaba su expareja, quien en su momento también fue su representante, con la intención de poder pasar más tiempo con sus hijos.

"El año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos", escribió la intérprete de 'Since U Been Gone'.

Clarkson y Blackstock se casaron en 2013 y permanecieron juntos hasta 2020, año en que la cantante pidió el divorcio. Finalmente la separación oficial se dio dos años más tarde.

Además de representar a Clarkson, Blackstock trabajó con artistas como Blake Shelton, Carly Pearce o Emily Ann Roberts.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias