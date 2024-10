Drake Bell, en una ‘montaña rusa emocional’, tras revelar que fue víctima de abusos

Drake Bell ha estado en una “montaña rusa emocional” desde que reveló que fue víctima de abusos.

El ex actor de ‘Drake y Josh’ regresó a la esfera pública hace seis meses para revelar que era el entonces desconocido menor implicado en un caso de agresión sexual en 2003 contra el ex coach de dialectos de Nickelodeon, Brian Peck, y desde que sus revelaciones sobre el “extenso y brutal” abuso salieron al aire en ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, se ha sentido reconfortado por el apoyo que ha recibido.

Así lo dijo a E! News: “Es una montaña rusa emocional. Te guardas algo así dentro durante tantos años y es como una tortura. Dios mío, el mundo lo sabe, y yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente a la docuserie, pero ha habido mucho apoyo y ha sido agradable”.

La estrella de 38 años también elogió a su ex compañero de reparto Josh Peck - que no es pariente de Brian - por ser un “apoyo increíble”.

Al respecto, señaló de su amigo: “Somos como verdaderos hermanos. Siempre ha sido un apoyo increíble y, la cuestión es que siempre conoció mi historia, así que nada cambió realmente. Simplemente se acercó a mí y me dijo: ‘Estoy a tu lado’”.

Drake Bell, que tiene a su hijo de tres años, Wyatt, con su esposa, Janet Von Schmeling, de la que está separado, no quiere que su historia disuada a la gente de animar a sus hijos a seguir una carrera en el mundo del espectáculo, pero espera que hagan campaña por el cambio.

Dijo: “Puede ocurrir en la escuela, en el lugar de trabajo, en todas partes. Si eso es lo que tu hijo quiere hacer, la reacción instintiva ante algo así no debería ser: ‘Oh, nunca voy a dejar que mi hijo haga eso’. Debería ser: ‘Bueno, mi hijo quiere hacerlo. Así que hagámoslo seguro. Arreglémoslo’”.

En 2004, Brian Peck se declaró inocente de un cargo de cópula oral con un menor de 16 años, así como de un cargo de realizar un acto lascivo con un menor de 14 o 15 años. Drake era el demandante, pero su identidad como víctima no se hizo pública en ese momento.

Peck pasó 16 meses en prisión y fue obligado a registrarse como delincuente sexual.