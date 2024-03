Drake Bell asegura que un empleado de Nickelodeon abusó de él

La ex estrella de la serie Drake & Josh, Drake Bell, compartirá públicamente las acusaciones de que fue acosado sexualmente por Brian Peck, quien trabajó como entrenador de diálogo en All That y The Amanda Show de Nickelodeon.

Bell protagonizó esta última serie de 1999 a 2002 y aparecerá en la próxima serie documental “Quiet on the Set: The Dark Side of Children’s Television”, según el canal Investigation Discovery, ID.

El martes, ID lanzó un nuevo avance de “Quiet on the Set”, en el que Bell aparece pero no dice nada.El comunicado de prensa señala que el actor “compartirá públicamente por primera vez la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de oratoria que fue condenado en 2004 por crímenes contra Drake y obligado a registrarse como profesor”.”

“Quiet on the Set: The Dark Side of Children’s Television”, se transmitirá dos noches consecutivas a partir del 17 de marzo, está dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz y producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television – Nonfiction en asociación con Business Insider.

Mira el avance a continuación: