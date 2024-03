Dakota Johnson no volverá a hacer películas de superhéroes

Dakota Johnson “nunca volverá a hacer algo parecido” a ‘Madame Web’, así lo afirma ella misma. La estrella de 34 años protagoniza la superproducción de superhéroes que ha sido duramente criticada y vista y admite que la experiencia en el universo de Spider-Man la ha disuadido de volver a incursionar en el género.

Dakota le dijo a Bustle: “Definitivamente fue una experiencia para mí hacer esa película. Nunca había hecho algo así antes. Probablemente nunca volveré a hacer algo así, porque no tengo sentido en ese mundo. Y lo sé ahora”.

“Pero a veces en esta industria, te registras en algo, y es una cosa y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y piensas: ‘Espera, ¿qué?’ Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje y, por supuesto, no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas, pero no puedo decir que no lo entiendo”.

La actriz de ‘Cincuenta sombras de Grey’ lamenta lo difícil que es hacer películas y está desanimada por el hecho de que los comités sean responsables de las decisiones sobre proyectos más pequeños.

Dakota Johnson dijo: “Es muy difícil hacer películas, y en estas grandes películas que se hacen -e incluso está empezando a suceder con las más pequeñas, que es lo que realmente me asusta- las decisiones las toman comités, y el arte no le va bien cuando lo hace un comité”.

“Las películas las hacen un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No se puede hacer arte basado en números y algoritmos. Durante mucho tiempo he sentido que el público es extremadamente inteligente y los ejecutivos han comenzado a creer que no lo son. “

Lea: ‘Madame Web’ lleva la “intuición femenina” a otro nivel