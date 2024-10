Julianne Hough está “lista” para volver a tener citas.

La bailarina de 36 años -que saltó a la fama como profesional en el programa de ABC, ‘Dancing with the Stars’, en 2007 antes de convertirse en juez y luego en presentadora- se separó del jugador de hockey sobre hielo, Brooks Laich, en 2022 tras cinco años de matrimonio y ahora está “abierta” a la idea de volver a encontrar el amor, pero está centrada sobre todo en su carrera televisiva.

Durante una entrevista con la revista People, la presentadora indicó: “Honestamente, tengo mi corazón abierto y dejando que las temporadas fluyan. He estado centrada en ‘Dancing with the Stars’, pero mi corazón está abierto, estoy lista para ello, pero no estoy buscando nada activamente”.

La estrella de ‘Grease Live!’ señaló que el romance nunca es un objetivo para ella como tal, pues sólo piensa en las citas como “parte” de su vida en lugar de la cosa entera.

Dijo: “Para mí, es sólo una parte de mi vida. No es que sea un destino. Siempre formará parte de mi vida. Disfruto mucho yendo a retiros y conectando, es parte de mi vida”.

Antes de casarse con Brooks, Julianne mantuvo una relación de tres años con Ryan Seacrest y recientemente señaló que, como se conocieron durante su ascenso al estrellato, terminó sintiéndose “insegura”, ya que le preocupaba que los demás pensaran que sólo salía con él por la fama.

Durante un episodio del podcast ‘Armchair Expert’, le dijo al presentador Dax Shephard: “Me quitaron la alfombra de debajo de los pies, y yo estaba volando. Estaba experimentando cosas que ni siquiera sabía que existían. Pero entonces tuve esta inseguridad que me decía: ‘No quiero que nadie piense que estoy con él por esta razón’”.