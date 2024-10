Mario López, de ‘Salvados por la campana’, recibe su estrella en Paseo de la Fama

“Resulta que hoy es mi 51 cumpleaños. Me siento muy bendecido de poder hacer lo que más amo”, dijo antes de que fuera desvelada la estrella.

El actor y presentador estadounidense Mario López , uno de los protagonistas de la serie ‘Saved by the Bell’ (´Salvados por la campana), recibió ayer jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Wahlberg también resaltó la admiración hacia el trabajo de su “hermano” y la “gran conexión” que han tenido como amigos: “Siempre bromeamos con que él tiene algo de irlandés en él y que yo tengo algo de mexicano en mí y siento que de verdad es mi hermano y mi gente”, ahondó.

López fue descubierto en un recital de baile cuando tenía 10 años y su debut profesional llegó con la comedia de ABC “Aka Pablo” en 1984. Uno de los momentos cumbre de su carrera fue su participación en la serie “Saved by the Bell” y actualmente es presentador de ‘Access Hollywood’ y ‘Access Daily with Mario Lopez’.