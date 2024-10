James Cameron tiene planes para más películas de ‘Terminator’.

El cineasta de 70 años, que debutó como director con la franquicia, ha revelado a sus fans que hay “algo más que un plan” para futuras películas de ‘Terminator’.

En declaraciones a la revista Empire, James dijo: “Es más que un plan. Eso es lo que estamos haciendo. Es todo lo que diré por ahora”.

La noticia se produce después de que ‘Terminator’ -protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton- celebrara el año de su 40 aniversario.

La participación del director de ‘Titanic’ en las futuras películas de ‘Terminator’ sigue sin estar clara por el momento, ya que Cameron está ocupado trabajando en las secuelas de ‘Avatar’, la próxima de las cuales se estrenará en 2025.

Sin embargo, Cameron admitió que será vital contar historias nuevas y diferentes en el mundo de ‘Terminator’.

Dijo: “Si te metes demasiado en él, pierdes a un público nuevo porque a éste le importan mucho menos esas cosas de lo que tú crees. Ese es el peligro, obviamente, también con ‘Avatar’, pero creo que hemos demostrado que tenemos algo para el nuevo público.

Tienes personajes principales sin poder, que luchan por sus vidas, que no reciben apoyo de las estructuras de poder existentes y que tienen que eludirlas, pero manteniendo de alguna manera una brújula moral. Y luego se añade la inteligencia artificial. Esos principios son sólidos para contar historias hoy en día, ¿verdad? Así que no me cabe duda de que las siguientes películas de ‘Terminator’ no sólo serán posibles, sino que serán geniales. Pero éste es el momento en el que te deshaces de toda la iconografía específica”.

Anteriormente, James admitió que algunas partes de ‘Terminator’ son “bastante deprimentes”.

Dijo a la publicación: “No creo que sea el Santo Grial, eso está claro. Ahora la miro y hay partes que son bastante deprimentes, y otras en las que pienso: ‘Sí, lo hicimos bastante bien con los recursos de que disponíamos’.

Sólo el valor de producción, ¿sabes? No me da escalofríos ninguno de los diálogos, pero tengo un factor de escalofríos menor que, aparentemente, mucha gente en torno a los diálogos que escribo. ¿Sabes qué? Déjame ver tus tres de las cuatro películas más taquilleras y luego hablamos de la eficacia de los diálogos”.