JLo admite que su separación de Ben Affleck casi acaba con ella

Jennifer López ha admitido que su separación de Ben Affleck casi acaba con ella.

La cantante y actriz de 55 años pidió el divorcio a la estrella de ‘Argo’ hace dos meses, tras sólo dos años de matrimonio y no se arrepiente de su decisión.

Jennifer -que anteriormente estuvo casada con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony- dijo a Nikki Glaser en una conversación para la revista Interview: “Estaba reflexionando sobre este momento de mi vida, y me dije: ‘Esto no es como yo pensaba que resultaría’. Y entonces cambié el chip y pensé: ‘No, esto es exactamente donde necesitaba estar, para llevarme a donde quiero ir’”.

A la pregunta de si no se arrepiente del dolor por el que pasó, añadió: “Ni un segundo. Eso no quiere decir que no estuviera a punto de acabar conmigo para siempre. Casi lo hizo. Pero ahora, al otro lado, pienso: ‘Esto es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Siento haber tardado tanto. Siento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debí haberlo aprendido hace dos o tres veces. Entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un mazo. Me tiraste la casa encima. No vuelvas a hacerlo’”.

LEA: La hondureña Paola Peña se une a “Los 50” de Telemundo

La creadora de ‘On the Floor’ - que no mencionó a Ben por su nombre en la entrevista - admitió que ha sido “muy duro” estar a su lado y hay momentos en los que se ha sentido “triste” y “desesperada”, pero sabe que estará bien sola.

Dijo: “Este verano tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo’. Es muy duro... Se siente solo, desconocido, da miedo. Se siente triste. Es desesperante. Pero cuando tienes esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no van a matarme’, es como si realmente fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma. Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que ser feliz conmigo misma. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando a alguien que me hiciera feliz”.

Y ahora, Jennifer -que tiene con Marc a los gemelos Max y Emme, de 16 años- está decidida a seguir soltera.

Así lo indicó: “La cosa es así: no hay ningún bar nuevo porque no estoy buscando a nadie. ¿Qué te parece?”