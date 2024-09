Jennifer López y Sean Combs, ¿Cuándo fueron novios y cómo fue su relación?

Nuevos detalles resurgen de la relación de Jennifer López y Sean Diddy Combs en medio del juicio del rapero.

Los cantantes estuvieron saliendo entre 1999 y 2001, y según informan medios estadounidenses, ambos hablaron sobre matrimonio.

Debido a la reciente petición de divorcio de Jennifer López con Ben Affleck, los fanáticos se preguntan si reconsideraría la relación con su ex, Sean Diddy Combs.

Una fuente cercana al cantante de If You Had My Love comparte con la revista In Touch: “JLo está horrorizado por todas las acusaciones”.

Recientemente, en una semana, el ex de la cantante de “On The Floor”, Diddy, fue arrestado por graves acusaciones de tráfico sexual y extorsión y transporte para dedicarse a la prostitución.

“Ella y Diddy habían hablado de casarse en un momento, pero ella lo dejó por una razón. Ahora la gente quiere saber por qué y qué vio”, añadió la fuente.

Mientras reflexionaba que la cantante y Diddy estuvieron saliendo intermitentemente entre 1999 y 2001, además de eso, la fuente dijo: “Ella ya no quiere estar asociada con él en absoluto”.

Además, la fuente continuó diciendo: “Hubo muchos momentos salvajes con Diddy, y a JLo le da escalofríos pensar que ella estuvo con él durante tanto tiempo”.

“Ella no estaba feliz en la relación”, concluyó la fuente.

Para aquellos que no lo saben, López y Diddy fueron arrestados en un crimen violento después de huir de la escena de un club nocturno en el Club New York en 1999. López pasó 13 horas en la cárcel. Posteriormente, se retiraron los cargos contra ella.