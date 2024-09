Sean ‘Diddy’ Combs pide que se desestime demanda por agresión sexual

Sean ‘Diddy’ Combs ha pedido que se desestime una demanda por agresión sexual presentada contra él.

El magnate del rap, de 54 años, que fue detenido a principios de esta semana acusado de tráfico sexual y se enfrenta a varias demandas civiles, ha solicitado que se desestimen las acusaciones de Crystal McKinney contra él, alegando que el delito ha prescrito.

Según TMZ, los abogados que actúan en nombre de Diddy, Bad Boy Entertainment y Daddy’s House Recording han presentado una respuesta a la demanda, argumentando que las reclamaciones en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género expiraron en 2010, siete años después de que Crystal afirmara que la supuesta incidencia tuvo lugar.

Aunque sus abogados citaron una ordenanza del gobierno local que creó un período de reactivación para las reclamaciones, el equipo de la cantante de ‘I’ll Be Missing You’ insistió en que la ley del Estado de Nueva York tendría prioridad y que el tiempo de los estados se ha agotado.

Además, la carta argumentaba que las empresas de Diddy no pueden ser demandadas porque no facilitaron la supuesta mala conducta, por lo que no pueden ser consideradas responsables.

Crystal presentó su demanda en mayo y acusó al rapero de drogarla cuando la invitó a su estudio de música después de que se conocieran en un evento de la Semana de la Moda Masculina en Nueva York en 2003.

La ex modelo, que en aquel momento tenía 22 años, declaró que el cantante y varios miembros de su entorno estaban bebiendo y fumando marihuana en el estudio.

Admitió que fumó con ellos, describió la hierba como “muy potente” y afirmó en su demanda que el porro podría haber estado mezclado con otra droga.

Al parecer, Combs le ordenó entonces que le siguiera al cuarto de baño, donde Crystal afirma que la forzó besándola y acercándole la cabeza a su entrepierna antes de ordenarle que realizara un acto sexual.

La mujer dice que cuando se negó, el creador de ‘Last Night’ volvió a empujarle la cabeza hacia abajo y la obligó a realizar el acto.

Crystal añade en su demanda que más tarde perdió el conocimiento y se despertó en un taxi, donde se dio cuenta de que había sido agredida sexualmente.

Afirma que, a partir de ese momento, fue excluida de la industria del modelaje y se culpó a sí misma de “sabotear su propia carrera”.

Crystal, que reclama a Combs una indemnización no revelada, intentó suicidarse en 2004 y fue hospitalizada, según su declaración.

Mientras tanto, Diddy se encuentra actualmente entre rejas en Brooklyn y es probable que permanezca allí hasta que se celebre el juicio por su caso de tráfico sexual, tras habérsele denegado la libertad bajo fianza en dos ocasiones.

El martes (17.09.24) se declaró inocente de las acusaciones de tráfico sexual.

El rapero compareció ante un tribunal de Manhattan tras ser acusado de asociación ilícita, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción y transporte para ejercer la prostitución.

Al ser cuestionado durante una vista judicial cómo se declaraba ante los cargos, Combs respondió: “Inocente”.