Ridley Scott ya está creando planes para ‘Gladiator 3’

Ridley Scott “ya está barajando” planes para ‘Gladiator 3’.

El director de 86 años estrenará la secuela de su clásico del año 2000 el mes que viene y cree que la trama de la nueva película -en la que Paul Mescal es el protagonista en el papel de Lucius, que entra en el Coliseo para luchar y devolver la gloria a Roma- ha allanado el camino para otra entrega de la franquicia más adelante.

Así lo ha declarado a la revista francesa Premiere: “Con eso, ya estoy dándole vueltas a la idea de ‘Gladiator 3’. No, ¡en serio! He encendido la mecha... El final de ‘Gladiator II’ recuerda al de ‘El Padrino’, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no quería y preguntándose: ‘Y ahora, padre, ¿qué hago? Así que la próxima [película] tratará sobre un hombre que no quiere estar donde está”.

Ridley declaró recientemente que ‘Gladiator II’ es una de sus mejores películas.

Asi lo contó a la revista Empire: “Es lo mejor que he hecho nunca... Una de las mejores. He hecho unas cuantas buenas”.

El cineasta ha revelado que el proyecto, en el que también participan Denzel Washington, Pedro Pascal y Joseph Quinn, cuenta con la “mayor secuencia de acción” de toda su carrera, incluso más que su drama histórico ‘Napoleón’ (2023).

Explicó: “Empezamos la película probablemente con la mayor secuencia de acción que he hecho nunca. (Probablemente, sea mayor que la de ‘Napoleón)’”.

Mientras tanto, en 2023, Ridley reveló que decidió hacer ‘Gladiator II’ porque tenía sentido “económicamente”.

El galardonado director declaró a Deadline: “Pensé que la (primera) película era, por así decirlo, completamente satisfactoria, creativamente completa, así que ¿por qué rechazarla, no? Pero estos ciclos siguen y siguen y siguen, se repiten globalmente desde hace 20 años. Empezó a deletrearse como algo obvio, y así fue evolucionando”.