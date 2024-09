Nicole Kidman se encuentra ‘bien’ tras la pérdida de su madre

Nicole Kidman se encuentra “bien” mientras lidia con el dolor por la muerte de su madre.

La actriz, de 57 años, se sintió devastada por el fallecimiento de su madre, Janelle Kidman, cuya muerte anunció horas antes de recibir el premio a la mejor actriz por su papel en la película, ‘Babygirl’, en el Festival de Cine de Venecia el 8 de septiembre.

Su marido Keith Urban, de 56 años, ha declarado ahora a The Times al ser preguntado por cómo estaba afrontando su familia, la conmoción: “Sí, todo el mundo está bien, hombre. Gracias por preguntar”.

Keith no añadió más comentarios sobre la muerte de su suegra.

La muerte de la madre de la galardonada estrella fue anunciada por la directora Halina Reijn, de 48 años, en el Festival de Cine de Venecia.

LEA: Agustín Fernández es el último eliminado de “La Casa de los Famosos México”

La cineasta, que está detrás de la nueva producción de Nicole Kidman, leyó un comunicado a los fans de la actriz en el que decía: “Hoy he llegado a Venecia para enterarme poco después de que mi bella y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acaba de fallecer. Estoy en estado de shock y tengo que ir a ver a mi familia, pero este premio es para ella, ella me formó, me guio y me hizo. Estoy más que agradecida de poder decir su nombre a todos ustedes a través de Halina, la colisión de la vida y el arte es desgarradora, y mi corazón está roto. Los queremos a todos”.

Nicole está actualmente en las pantallas en el nuevo thriller de Amazon Prime, ‘Perfect Couple’, junto a actores como Liev Schreiber, Dakota Fanning y Eve Hewson, y habló sobre cómo se siente reconfortada al trabajar en un reparto espectacular.

La actriz, que interpreta a la escritora Greer Garrison Winbury en el drama, habló con la autora Elin Hilderbrand y Tim Ehrenberg en el podcast ‘Books, Beach, and Beyond’, sobre su trabajo en la serie, que es una adaptación de la novela de Elin del mismo nombre de 2018: “Me encanta trabajar en conjunto porque tienes tantos personajes diferentes en el set y ver a todos y llegar a conocer a todos es magnífico. El otro día hablé con Dakota y le dije: ‘Eres muy buena en esto’. Y Liev, pero también Eve es una delicia... Creo que es tan embriagadora. Todos están trabajando juntos como un grupo de actores. Y eso es lo que más me gusta”.

Nicole y Liev, de 56 años, que da vida a un personaje llamado Tag Winbury en ‘Perfect Couple’, interpretan en la serie a una pareja aparentemente enamorada que se ve envuelta en una investigación de asesinato cuando un cadáver aparece en la orilla de un río mientras se preparan para la boda de su hijo en Nantucket.