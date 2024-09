Nicole Kidman agradece a sus fans el apoyo tras la muerte de su madre

Varios amigos famosos de Nicole ofrecieron su apoyo en los comentarios.

Naomi Watts escribió: “Les envío mucho amor a las dos. Siento mucho su pérdida. Muchos echarán de menos a su maravillosa madre. Espero que ahora esté en paz y reunida con su padre. Las quiero”.

Lenny Kravitz comentó: “Mi más sentido pésame a ti y a la familia. Me siento bendecido por haber estado en su presencia. Descansa en el poder”.

Y Michelle Pfeiffer publicó: “Siento mucho tu pérdida, Nicole. Les envío bendiciones a ti y a tu familia”.

La noticia de la muerte de Janelle se conoció cuando la directora de ‘Babygirl’, Halina Reijn, recogió el premio a la mejor actriz en nombre de Nicole en Venecia.

Ella leyó una declaración de la estrella que explicaba: “Hoy he llegado a Venecia para enterarme poco después de que mi hermosa y valiente madre Janelle Ann Kidman acaba de fallecer. Estoy en estado de shock y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella, ella me formó, me guió y me hizo. Estoy más que agradecida de poder decir su nombre a todos ustedes a través de Halina, la colisión de la vida y el arte es desgarradora, y mi corazón está roto”.