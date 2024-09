Cardi B anuncia el nacimiento de su tercera hija

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo!”, escribió en Instagram el mes pasado. “¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y, sobre todo, has renovado mi poder! ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión!”.

Agregó: “Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer. Es mucho más fácil aceptar los giros y vueltas de la vida y dejar que los desafíos se acaben, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante”.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y han tenido una relación intermitente a lo largo de los años. Ella solicitó el divorcio en 2020, pero la pareja se reconcilió más tarde. Anteriormente dieron la bienvenida a dos hijos juntos: su hija Kulture, nacida en 2018, y su hijo Wave, nacido en 2021.

Offset recientemente hizo una aparición en la pasarela en un desfile de Luar durante la Semana de la Moda de Nueva York, modelando una gabardina de cuero negro apenas tres días después del nacimiento del bebé, y cerró el desfile de Melitta Baumeister el miércoles.