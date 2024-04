Para la rapera Cardi B estar soltera no es nada fácil

Cardi B confirmó el pasado mes de diciembre que se había separado del rapero Offset, el padre de sus dos hijos, tras seis años de matrimonio.

La pareja ya había atravesado varias crisis en el pasado debido a las infidelidades del músico, y ella llegó a solicitar el divorcio en 2020 para darle una lección, pero al final canceló el proceso cuando consiguieron arreglar sus diferencias.

Su última ruptura ha sido la definitiva porque ella no hizo pública la noticia hasta estar segura de que ya no había vuelta atrás. De hecho, sus fans ya se habían dado cuenta de que algo no iba bien después de que ellos dejaran de seguirse en las redes sociales, y al final Cardi B decidió atajar los rumores acerca de su matrimonio, confirmando que estaba soltera desde hacía tiempo en uno de sus directos de Instagram.

“Tenía miedo de hacerlo. No miedo exactamente, pero no encontraba las palabras para contárselo al mundo”, le confesó entonces a sus fans.

LEA: Dakota Fanning entierra su pasado como estrella infantil

Desde entonces no se le ha relacionado con ningún otro hombre, algo raro en una celebridad de su calibre. La única novedad acerca de su vida amorosa la compartió ella misma al confirmar en las redes sociales que había pasado la noche con Offset en Año Nuevo, aunque eso no significaba que se hubieran dado otra oportunidad.

Cardi B acaba de realizar otro directo en su cuenta, donde se ha sincerado acerca del momento vital en que se encuentra sin intentar edulcorar la realidad ni fingir que la soltería está siendo un camino de rosas.

“Me he estado adaptando a mi nueva situación en mi vida personal y ha sido un poco difícil. Sobre todo porque tengo mucho trabajo que hacer y todo eso, pero hasta ahora todo va bien. No estoy en un mal momento, pero sí en uno muy diferente. De los 19 a los 22 estuve muy sola. Me distancié de todo el mundo y me centré en mi trabajo”.

A sus 31 años, la rapera vuelve a encontrarse ahora en un momento muy similar, en el que ha ido retrayéndose poco a poco de su antiguo círculo social.

ADEMÁS: Julia Stiles desvela que fue madre por tercera vez hace 5 meses

La ventaja es que, a falta de otras distracciones, está concentrándose en su música. Aunque no ha dejado de publicar sencillos y colaboraciones con otros artistas, Cardi no ha publicado un trabajo completo desde que lanzó su primer y su único álbum hasta la fecha, ‘Invasion of Privacy’, allá por 2016.

“Me he distanciado completamente de la gente. Estoy deseando sacar mi música y hacer cosas diferentes”.