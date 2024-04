Dakota Fanning entierra su pasado como estrella infantil

Dakota Fanning cumplió 30 años el pasado mes de febrero, por lo que, en su última entrevista, no ha dudado en echar la vista atrás para reflexionar sobre su trayectoria.

La joven se siente muy “agradecida” por todo lo conseguido hasta ahora y, sobre todo, por el momento vital que atraviesa. “No sé por qué, pero estoy más feliz que nunca. Estoy muy ocupada y mis horarios son una locura. Pero estoy bien con ello, nada me molesta”, ha contado a la revista People sobre la paz interior que reina en su día a día.

La estrella de cine, que aparece en la nueva película de Denzel Washington: “El Justiciero: Capítulo final” (disponible en Netflix), quiere centrarse únicamente en el presente, sin obsesionarse por su futuro en la industria, ni por tener que replicar el éxito de sus filmes del pasado.

“Estoy aprovechando al máximo este momento de mi vida, disfrutando de cada minuto. No en plan: ‘Oh, ¿cuándo me va a pasar esto o lo otro?’. Trato de planteármelo de otra manera, como ‘Oh, Dios mío, qué emocionante que no haya pasado todavía’”, argumenta.

Puede que la actriz se esté refiriendo a su sueño indisimulado de estrenarse algún día en la maternidad. En una entrevista reciente, la hermana mayor de la actriz Elle Fanning llegó a admitir que, si tuviera que elegir entre su trabajo y la posibilidad de formar una familia, no tardaría demasiado en tomar una decisión.

“Ser actriz es una gran parte de mi identidad. No sé quién soy sin ello. Pero también tengo el deseo de organizar mi vida y mi carrera, de forma que siempre tenga una opción”, reconocía.

Finalmente, la artista se decantaba por la maternidad: “Creo que tener hijos es más importante para mí que ser actriz. Si tuviera que elegir, elegiría tener hijos. Soy de esas personas que siempre han tenido ese instinto”, se sinceraba a la revista Porter.

Recuerden que Dakota saltó al estrellato cuando tan solo era una niña. Su talento temprano para la interpretación la llevo a participar en títulos como ‘Yo soy Sam’, junto a Sean Penn, cuando la joven apenas tenía 7 años.

En 2005, protagonizó ‘La guerra de los mundos’, en compañía de Tom Cruise, y ‘El Escondite’, donde compartió rodaje con el mismísimo Robert De Niro cuando solo tenía 10 años.

Ya de adolescente, la intérprete tuvo un papel secundario en la saga ‘Crepúsculo’ al tiempo que añadió otras actuaciones estelares a su nutrido historial, como la que desplegó en la aclamada ‘La vida secreta de las abejas’ (2008).