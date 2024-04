“Estaban en dos motos esperándome, cuando yo bajé el semáforo uno se bajó de la moto y me comenzó a balacear, yo les tiré el bus, pero después me quedé llorando de los nervios... hicieron diez tiros en total, la gente se me quería tirar y yo solo estaba llorando”, contó Noel recordando el horroroso momento.

Noel recordó la nota que le entregaron unas horas antes: “Tenés chance hasta las 11 AM, atte: El combo que no se deja”. Era una clara advertencia escrita en una hoja de papel acompañada de una bala, similar a las que comenzaron a perforar el bus en ese momento.

“Yo me salvo porque el taxi es mío, y si yo quiero me descanso cualquier ratito, pero cuando no, es fregado por el impuesto”, contó el conductor, lamentándose por quienes no poseen su propio vehículo y, aparte de pagar la cuota a los extorsionadores, también deben costear el alquiler del taxi o el número en servicio.

En el caso del taxista su cuota a pagar era de 1,000 lempiras. Sin embargo, para Noel, quien manejaba un bus de la ruta urbana, era de 2,000 lempiras.

Un simple cálculo ayuda a dimensionar cuánto ingresan estos grupos criminales con esta tarifa. La empresa para la que trabajaba Noel es dueña de 80 buses, cada uno con una cuota de 2,000 lempiras, es decir, que solo esta empresa de transporte entregaba 160,000 lempiras a extorsionadores de forma semanal.