El exluchador de la WWE, “Batista”, a luchar por su vida

“Esperemos haberle hecho justicia al libro”, agregó el ex luchador profesional de la WWE, quien reconoció no haber leído la novela de Bonansinga durante el rodaje de la película, por lo que su personaje fue creado sin verse reflejado en el Joe Flood que se describe en el libro.

Lucha, baile y una dosis de romance

La cinta, que fue rodada en Budapest en verano del año pasado, une las aficiones que durante años han formado parte de la vida de Bautista y Butella (‘The Mummy’, ‘Kingsman: The Secret Service’): la lucha y el baile.

La experiencia de Bautista como profesional de lucha libre le permite estar cómodo con las escenas de acción, mientras que Butella, quien ha bailado junto a estrellas como Madonna, pudo representar a una bailarina profesional en la ficción.

“Es mi zona de confort (la acción), pero es algo que no me desafía. No es algo en lo que me concentro y no es la razón por la que quiero actuar”, admitió el actor estadounidense.

Cuando ruedo una película “estoy realmente más enfocado en lo que quiero ser: un muy buen actor”, apostilló.