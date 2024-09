Selena Gómez no siente vergüenza de admitir que no puede tener hijos

Selena Gómez no se avergüenza de haber admitido que no puede tener hijos y que padece trastorno bipolar.

La actriz de ‘Los magos de Waverly Place’, de 32 años, dijo recientemente que planeaba adoptar un bebé antes de conocer a su novio, el productor musical Benny Blanco, de 36 años, con quien sale desde 2023, pero luego indicó que ha tenido que aceptar el hecho de que no podrá ser madre de forma natural debido a razones médicas.

En un acto de Women in Film, dijo: “Creo de verdad que hay poder en ser vulnerable y decirle a la gente cuándo necesitas ayuda, cuándo quieres ayuda. Eso no es vergonzoso. Así que sí, compartí que no puedo tener hijos. Sí, he dicho que tengo trastorno bipolar. Así es mi vida”.

Selena añadió que quiere “abogar por las mujeres”, y por eso comparte su dolor.

Dijo: “Por eso me gusta ser sincera, porque todo el mundo pasa por algo. Yo no lo tengo todo junto. Yo soy yo. Y eso es todo lo que puedo ser. Y ese es el hecho”.

Selena reveló en el número de octubre de Vanity Fair que es incapaz de gestar a sus propios hijos: “Nunca he dicho esto... pero desgraciadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían mi vida y la del bebé en peligro... eso fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo”.

La actriz habló anteriormente de sufrir complicaciones con el lupus y reveló su diagnóstico bipolar en abril de 2020.