Courteney Cox no imagina un reboot de ‘Friends’.

La actriz de 60 años interpretó a Monica Geller en la icónica comedia, que se emitió durante una década, de 1994 a 2004, y que seguía la vida de un grupo de amigos que vivían en Nueva York.

El grupo también incluía a Jennifer Aniston como Rachel Green, Lisa Kudrow como Phoebe Buffay, Matt LeBlanc como Joey Tribbiani, David Schwimmer como Ross Geller y el difunto Matthew Perry como Chandler Bing.

Los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, revelaron recientemente que siguen recibiendo propuestas para un reboot en el que participen sus hijos.

Courteney reaccionó en una entrevista con People: “Es difícil intentar rehacer algo. Cualquier cosa con ‘re’ delante con este grupo... creo que es muy especial”.

La actriz no puede creer que la serie celebre su 30 aniversario.

Dijo: “Es una locura para mí porque parece que el tiempo pasa muy rápido y no me doy cuenta. Solíamos decir: ‘Oh, no puedo esperar a que llegue este mes’ o ‘Dios, parece una eternidad’. Ya nunca diría esa frase”.

TAMBIÉN LEA: A Zendaya le aterroriza la fama y no cree estar ‘hecha’ para ella

La actriz de ‘Scream’ estará eternamente “agradecida” de que ‘Friends’ haya resistido el paso del tiempo y declaró que Monica está “viva y coleando”.

Indicó: “La serie es increíble. Todos los chistes se mantienen, todos los personajes son increíbles y teníamos a los mejores guionistas del mundo. Tengo la suerte de que continúe a través de todas las generaciones. Y eso es muy afortunado”.

David y Marta admitieron que los fans han pedido constantemente un reboot. El primero dijo: “Imagino que es algo así como lo que debes sentir cuando tu hijo cumple 30 años y te preguntas: ‘¿Cómo ha pasado esto?’”.

Marta añadió: “Nos lo dicen mucho. Recibo correos electrónicos todo el tiempo. Todo el mundo tiene una gran idea, y la gran idea es: sus hijos, ya crecidos, haciendo un programa de ‘Friends’”.

Al hablar anteriormente sobre cómo los fans podrían celebrar a Matthew - que murió en octubre de 2023 por los “efectos agudos” de la ketamina a los 54 años - para la 30ª reunión de la serie, Marta dijo a The Times: “Se me ocurren dos cosas (sobre cómo homenajearle): una de ellas es donar a centros de tratamiento de la drogadicción: luchemos contra la enfermedad. Y la segunda manera es ver ‘Friends’ y recordarle no como un hombre que murió así, sino como un hombre divertidísimo que alegraba a todo el mundo”.