Jennifer Aniston arremete contra senador que critica a las mujeres que no tienen hijos

“ Espero que no necesite recurrir a la FIV (fecundación in vitro) como segunda opción. Porque tú también estás tratando de quitarle eso a ella ”, escribió Jennifer Aniston en sus historias de Instagram.

Las palabras de Aniston trascendieron en la prensa estadounidense debido a los comentarios que surgieron durante su carrera al ser juzgada por no tener hijos.

Después de publicar su posicionamiento, la actriz de The Morning Show pareció respaldar a Harris en la contienda al añadir un clip en sus historias de Instagram donde la demócrata cuestiona al entonces candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, sobre el derecho al aborto, según CNN.

La lucha de Jennifer Aniston por tener hijos

Hace dos años, Jennifer Ansiton abrió su corazón en una entrevista en la revista Allure. En esa plática, la actriz estadounidense reveló que sí deseaba ser madre, pero nunca lo logró.

Asimismo, dijo que se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro. “Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy... El barco ha zarpado”, lamentó en aquel entonces.

“No tienes idea de lo que me pasaba personalmente, médicamente, por qué no puedo ... ¿puedo tener hijos?’ No saben nada, y es realmente doloroso y desagradable”, agregaba sobre lo doloroso que fue para ella ver todos los rumores y especulaciones sobre ella en los medios.