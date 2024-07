Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, sueña con convertirse en padre

Las declaraciones de Joe se producen después de que su exesposa , la estrella de ‘Modern Family’, afirmara que su matrimonio llegó a su fin porque él quería tener hijos y ella no, pero el actor de ‘Magic Mike’ afirmó más tarde que no fue así.

En una entrevista con la revista Men’s Journal, Joe indicó: “Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Tuvimos una gran conversación desde el principio, durante el primer mes de noviazgo. Dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Sólo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien’. Pero ese no era el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Es porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa”.

La actriz de 52 años -que tiene a Manolo, de 32, de una relación anterior- afirmó que ella y Joe se separaron porque no quería ser una “madre vieja” de un bebé.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no va conmigo. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy preparada para ser abuela, no madre. Así que, si llega el amor, tiene que venir con [sus propios] hijos. También estoy en la menopausia, es el camino natural de las cosas”, dijo a la publicación española El País.