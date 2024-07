Pepe Aguilar a Nodal y Ángela: “Cuiden su amor. Responsabilidad y respeto”

El cantautor le advirtió a la joven pareja los retos que enfrentarán como pareja y los aprendizajes que les esperan los próximos años.

”El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos. Así que su futuro como pareja depende 100 por ciento del trabajo que cada quien haga en sí mismo. Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27 años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc., etc. TODO ES POSIBLE”, escribió.

Al final, Pepe Aguilar felicitó a la pareja y le deseó lo mejor añadiendo que se trata de un amor verdadero.

”Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil. Nunca será fácil. Pero si existe amor verdadero, ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS. Pues entonces, TODO vale la pena. Y todo siempre hará sentido.

”Deseo de corazón que su amor sea uno de esos. De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad... y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero. Responsabilidad y respeto”.