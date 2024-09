Oasis recibe ofertas para crear un documental de su reunión

Oasis ha recibido una guerra de ofertas entre gigantes del streaming para obtener los derechos de un documental sobre su gira de reunión.

Los hermanos Gallagher, Noel, de 57 años, y Liam, de 52, ya están listos para ganar 500 millones dólares de si dejan de lado su disputa de 15 años para ofrecer una serie de conciertos en estadios el próximo año en el Reino Unido e Irlanda.

Ahora, una fuente ha contado a The Sun on Sunday que los jefes de Apple TV+ desean contratarles para crear un documental de gran presupuesto sobre su reunión: “Apple TV+ está ofreciendo mucho dinero para obtener los derechos de este documental. Se enfrentan a la competencia de otros streamers como Amazon Prime y Netflix, pero Apple ha puesto toda la carne en el asador. Los fans pueden esperar que sea del mismo estilo que el documental de los Beatles (‘Get Back’, de Disney+, de 2021) que dio una visión nunca antes vista de la banda”.

Los conciertos de reunión de Oasis comenzarán en el Principality Stadium de Cardiff en julio, y se espera que también anuncien una serie de fechas en Estados Unidos para ampliar la gira.

LEA: Katy Perry busca recuperar el trono del pop con su nuevo disco

También se dice que Liam y Noel han llegado a un acuerdo multimillonario para obtener hasta el 50% de la comida y la bebida que se venda en sus presentaciones.

También se dice que los hermanos han establecido vínculos con marcas y productos por valor de al menos 50 millones de dólares.

Una fuente ha dicho a The Sun sobre el aparente acuerdo de alimentos y bebidas: “No es raro que los mejores actos obtengan la mitad de la barra y la comida. Después de todo, son ellos los que llevan a los espectadores a los locales. Y Oasis traerá a fans muy sedientos”.

Otra fuente ha informado a The Sun on Sunday que Liam y Noel ganarán otros 50 millones de dólares con la gira de reunión: “Han tenido que pasar 15 años para que los hermanos en guerra vuelvan a estar juntos. Hay muchas posibilidades de que este sea su último hurra, así que todo se está monetizando y quieren golpear mientras el hierro está caliente. Los equipos de marketing y publicidad no pierden detalle. Están capitalizando su regreso y todo lleva el símbolo de dólar”.