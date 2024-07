Drake Bell se sintió capaz de hablar de sus abusos en Nickelodeon tras dejar de beber

Drake Bell fue capaz de revelar que fue víctima de abuso sexual después de dejar de beber.

El actor de 38 años habló en el documental ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’ de los “extensos y brutales” abusos que sufrió a manos del dialect coach de Nickelodeon, Brian Peck, cuando era una estrella adolescente de la cadena, y admitió recientemente que desarrolló una “perspectiva completamente diferente” de las cosas después de dejar el alcohol hace casi un año.

Durante una entrevista con Us Weekly, el actor y cantante dijo: “La recuperación es muy difícil, sobre todo cuando te has visto afectado por el abuso de sustancias durante tantos años. Pero cuando empecé a hablar de mi historia sobrio y con la cabeza despejada, tuve una perspectiva completamente diferente de todo. La herida y el dolor comenzaron a desvanecerse y todas estas cosas pasaron a formar parte de mi pasado”.

“Me di cuenta de que cuanto más reprimes esas emociones, más afectan a todo y a todos los que te rodean. Ahora que mi historia ha salido a la luz, es mucho más fácil decir: ‘Vale, me tropecé y me caí allí. Podría haberlo hecho de otra manera, pero si lo hubiera hecho de otra manera, no estaría donde estoy hoy”.

El ex protagonista de ‘Drake y Josh’ -que trabajó por primera vez en Nick junto a Amanda Bynes en ‘The Amanda Show’ y más tarde unió fuerzas con Josh Peck (sin parentesco con Brian) en su propia comedia en 2004- señaló que solía pensar que estaba “solo” después de vivir tantos años en trauma, pero en realidad se ha sentido “tan bien” consigo mismo desde que decidió contar su historia.

Y añadió: “Es algo increíble. Vas por la vida pensando: ‘Estoy solo en esto, esto es algo que debo mantener en secreto. Me van a juzgar por ello’. Entonces te metes en un grupo así y compartes tu historia y te sientes tan bien al hablarlo”.

El cantante de ‘I Kind of Relate’ tiene un hijo de dos años, Wyatt, con su ex esposa, Janet Von Schmeling, y recientemente admitió que no le gustaría que incursionara en el mundo del espectáculo debido a su propio trauma, pero también es consciente de que la interpretación siempre ha sido su pasión natural.

Así lo dijo a Access Hollywood: “Es una pregunta difícil porque sabiendo lo que sé de la industria y teniendo la experiencia que he tenido, es difícil porque es todo lo que he conocido. Y es todo lo que siempre he querido hacer. Quería ser artista desde que tengo memoria, veía a Lucille Ball, a los hermanos Marx y a Costello, a Elvis, a los Beatles, y eso es lo que quería hacer. Y por eso es difícil decir: ‘Ah, bueno, hay algunos peligros en esto’ porque es lo que experimenté, sin embargo, eso no es singular a Hollywood. Ocurre en la escuela, en los deportes, en todo, así que hay que tener cuidado, estar en guardia y ser muy protector, demasiado protector”.

Al recordar los abusos, Bell dijo: “Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo que mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”.