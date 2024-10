Billie Eilish vive ‘tiempos oscuros’ durante sus giras

Billie Eilish ha vivido “tiempos oscuros” durante sus giras.

La intérprete de ‘What Was I Made For?’ admitió que la vida en la carretera le resultaba “un poco desagradable” y que, después de intentar verlo como una etapa “temporal” de su vida, ha aprendido a aceptar tocar en vivo y “disfrutarlo”.

Según declaró a la revista estadounidense Vogue: “He pasado momentos muy duros durante las giras. Durante mucho tiempo viví como si fuera algo temporal. Como, sí, estoy de gira por ahora y es algo desagradable, y lo que sea. Ya se acabará. Y la verdad es que es el resto de mi vida. No me di cuenta de que podía hacer de las giras algo agradable. Me sentí muy sola durante muchos años, y eso ya no me interesa. Quiero disfrutar tanto del espectáculo como de mi día a día”.

La estrella, de 22 años, también disfruta tocando música sólo por diversión, y no por trabajo.

Así lo indicó: “Soy músico y se podría pensar que lo he hecho. Pero las cosas me estallaron a una edad en la que habría estado tocando con los colegas. Y como era mi carrera, no me interesaba. Así que por primera vez, estoy improvisando, y es increíble. Es tan agradable no tener la presión de: ‘¿Esto será el próximo sencillo?’. Es como: ‘No, sólo estamos aquí’. Y es justo el momento”.

La actual gira de Billie Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’, será la primera sin su hermano Finneas O’Connell tocando la guitarra, y sin sus padres en la carretera con ella, por lo que su familia ve la serie de conciertos como sus días de “universidad”.

Su madre, Maggie Baird, señaló: “Es algo así como nuestro ‘año de ir a la universidad’, supongo”.

Finneas añadió: “Quieres que tu familia venga a visitarte a menudo, no quieres que tu familia sea como el decano de la universidad, o esté en tu dormitorio... Hubo muchos años en los que sentí que nunca me perdería un concierto porque, ya sabes, Billie tenía 16 o 17 años y yo tenía la sensación de necesitar estar allí en cada minuto, y la verdad es que en los últimos años de gira se ha convertido en una adulta”.