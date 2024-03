Josh Peck se solidariza con Drake Bell tras revelar el abuso que vivió en ‘Nickelodeon’

Hace poco, se estrenó Quiet on set: The dark side of kids TV, una miniserie de cuatro episodios que los aspectos más polémicos de los programas infantiles creados por Dan Schneider, productor de Nickelodeon, en los 90, así como a principios de los 2000.

En dicho proyecto, Drake Bell, quien saltó a la fama por la serie de Drake y Josh, narró el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, un extrabajador de la cadena televisiva, cuando apenas tenía 15 años.

La revelación del cantante causó mucha polémica, no solo por la naturaleza de lo sucedido, sino también por el silencio de Josh Peck, su coestrella en Drake y Josh, quien fue sumamente criticado en redes sociales por su “falta de apoyo”.