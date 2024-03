Shakira lanza el disco ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira lanzó su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’, un viaje por el vasto paisaje del pop latinoamericano y sus subgéneros, tras una época de desahogo marcada por traiciones y desafíos que la han devuelto a su esencia personal y musical.

”A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro, porque lo que viene es muy bueno”, expresó la cantante colombiana en un evento en el Hard Rock Hotel, a las afueras de Miami, en el que presentó su álbum la medianoche del jueves.

Con canciones que ya han roto todo tipo de récords mundiales, más ocho nuevas, el álbum, el primero en siete años, está marcado por la complicada separación de Shakira del padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, y su posterior recuperación, en lo que ha descrito como “una conversación” con sus fans.

Con ‘Última’, uno de los temas de su duodécimo álbum, Shakira, según ella misma ha anunciado, pone punto final a sus desahogos musicales por la ruptura de su relación con Piqué en 2022. “Se me perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino”, canta la artista colombiana.

‘Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola”, agrega en la canción.