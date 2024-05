Miguel Falero anuncia que no seguirá en el Real España y confirma el motivo

“Logramos tres cosas que fueron muy buenas: neutralizar el juego directo teniendo a Jim (Varela) delante de su mediocampo y crear una superioridad numérica para que no se pudieran desplazar, pues hasta el minuto 35 tuvieron la primera oportunidad de riesgo en una pelota que le metieron a Bengston. La disputa en el mediocampo estuvo dividida, pero tuvimos tendencia de distribuirla bien que nos llevó a no impacientarnos y tener oportunidades de gol. Lo último, el rendimiento de los jugadores, (Cristian) Cálix tuvo su mejor versión tras un tiempo lesionado y logramos conterrestar lo del juego aéreo de Onan (Rodríguez)”.

“Yo no diría batacazo, diría que del ganador del sábado muy posiblemente esté el campeón, creo que de allí saldrá el campeón. No será un partido nada fácil, se jugarán los segundos 90 minutos, tienen conocimiento del campo, tienen muy buen equipo y un plantel altísimo, tienen 33 jugadores que pueden armar tres equipos y si los pones a jugar en la Liga acabarían en los primeros lugares, está muy bien dirigido... es muy difícil salir campeón en Honduras, y el Olimpia y el entrenador llevan siete campeonatos, por eso mil respetos”, dijo el técnico uruguayo.

“Sabemos que estará un estadio lleno, jugaremos a una velocidad mayor porque el piso del Estadio Nacional es mucho mejor, pero a mi me gustaría que el sábado ganara quien juegue mejor. Ni el España, ni el Olimpia, necesitan nada de nadie, ni necesitamos ayuda ni perjudicación de nadie. Eso me preocupa, que quede solo dentro del terreno de juego y el partido se lo lleve quien juegue mejor”, apuntó Miguel Falero.

Para finalizar la conferencia, el entrenador charrúa confirmó que continuará con Real España al término del torneo por motivos personales. “Yo no voy a continuar, me pidieron los jugadores que siguiera, el presidente me pidió que le diera un espacio para elegir al nuevo entrenador y voy a hacer lo máximo posible para dejarlo en lo más alto, mi sueño es salir campeón. Tuve un problema familiar muy grande, me necesitan en casa”, cerró.